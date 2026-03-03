恋の始まりはどんなカップルも盛り上がるはず。でも、本気の男性は特別な演出より“続く日常”を選ぶものです。「また明日ね」が当たり前のように続くかどうか。そこに本命サインは出ます。連絡を自然に続ける毎日でなくても、一定のペースで連絡のやり取りを途切れさせないのは、男性自身も関係を大切にしているからこそ。男性は本命相手とはつながりをキープしようと行動します。気遣いを一度で終わらせない「寒くない？」「無理