µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í­»Ö¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö»¸»¸²ñ¡×Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»¸»¸²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿£±£¹£¹£³Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£³£³¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»¸»¸²ñ¤Î¡Ø»¸¡¹¡Ù¡£Ä¹Åè¤µ¤óÅª¤Ë¸À¤¦¤ÈÂÀÍÛ¤¬¥Ð¥¡¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Æµ±¤«¤·¤¤¡£