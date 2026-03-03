純烈のリーダー・酒井一圭のプロデュースで弟分グループとして４月８日にメジャーデビューする４人組グループ「モナキ」が、同２９日に東京・多摩市のスーパー銭湯「竹取の湯」で初のワンマンライブを行うことを発表した。正式リリース前にもかかわらずデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＴｉｋＴｏｋなどのＳＮＳでバズり中。初ワンマンライブの会場は兄貴分・純烈の“主戦場”でもあるスーパー銭湯だが