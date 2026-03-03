◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手が２安打を放った。３回２死三塁の第２打席で中前適時打。大谷が凡退した後に走者をかえした。過去４試合は１０打数無安打と珍しく快音が遠かったが、６回の第３打席でも中前打を放つなど、本番前にらしさを取り戻した。２日のオリックス戦は大谷の前を打つ１番を務めたが、入れ替わって２番。井端監督は「２日間あるので