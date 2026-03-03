3月3日午後7時すぎ高知県高知市の仁淀川河口大橋近くでシラス漁をしていた50代の男性が流され、消防や海上保安部などによる捜索が続いています。警察などによりますと3月3日午後7時すぎ、高知市春野町の仁淀川河口大橋近くで「10分ほど前にシラス漁をしていた人が流されたのを見た」と近くでシラス漁をしていた人から消防に通報がありました。高知海上保安部によりますと流されたのは土佐市の野村光一さん（51歳）です。野村さんは