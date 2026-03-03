理科の授業で習うような言葉から、日本の伝統的な保存食まで……。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えがひらめいた瞬間の、脳がパッと明るくなる感覚を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。と□□い□□ぼしきゅ□□いし□□たてちヒント：お弁当の真ん中にあると嬉しい、酸っぱくて赤いものは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うめ正解は「うめ」でし