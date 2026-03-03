元西武の松坂大輔さん（スポニチ本紙評論家）が3日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。侍ジャパンの投手陣に太鼓判を押した。松坂さんは同局が中継した侍ジャパン―阪神戦で解説席に。試合後は京セラドームのグラウンドから生中継で番組に出演した。この日は先発・高橋宏斗、2番手・金丸夢斗と中日の同学年コンビが好投。高橋宏が2回、金丸が3回を無失点に抑えた。松坂さんは「（高橋宏