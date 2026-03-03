◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手が“代打の切り札”のテストに応えた。７回２死二、三塁で登場し、湯浅から中前への２点打。追い込まれたが、しぶとく二遊間を抜いた。「お茶たてポーズ」も披露し「これをたくさんできるように」と笑顔。ここまでの対外試合でも２本塁打を放つなど好調で「状態は悪くはない。もっともっと上げられる」と意気込んだ。メジャー組の