【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】ボード裏リバウンド→背面パス（実際の様子）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）を牽引する帰化選手が、見事な身体能力とボールへの執念でアリーナを沸かせた。バックボードの裏へ飛んだボールを空中で残した“神リバウンド”に、ファンから驚愕の声が殺到している。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワール