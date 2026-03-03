3日の県内は２日の春の陽気から一転、寒い一日となりました。中部では4日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意が必要です。３日の北佐久郡・軽井沢町は一面・雪景色に…。サクラの木にも雪が積もり、白く染まる様子も。午前10時半すぎには最低気温が「0.2度」と凍えるような寒さとなりました。外国人男性「こんなに雪が降るとは思っていなかった。寒かったから店で手袋を買いました」前線を伴った低気圧の影