「彼は本気で私のこと好きなのかな…」そんな不安を感じたことはありませんか？実は男性の“ハグの仕方”には、あなたへの本気度が現れています。そこで今回は、彼のハグから「恋の本気度」を見定めるポイントを紹介します。「強さと優しさ」が伝わるハグは本気の証遊び相手なら「とりあえず」の軽いハグで済ませる男性も、本命の女性には違います。最初は優しく、そして徐々に強く長く抱きしめるでしょう。それは「離したくない」