「またいつか…」「来年は〇〇に行けたらいいね」。そんな一言にドキッとしたことはありませんか？本気の男性は、はっきり宣言しなくても、自然と未来を前提にした言葉が増えます。“あなた前提”で未来を語るように「今度」ではなく「来月」「次の季節」と具体的な時間軸が出るのは、男性にとって関係が続く前提だからです。本命相手には、単発で終わる言葉を選びません。長期的な話題を避けない引っ越しや仕事の話を共有するのは