東日本大震災から15年。非常食や水の備蓄を見直す機会はあっても、「今日着ている服」について考えることはあまりないかもしれません。けれど災害は、外出先や通勤途中で起きる可能性も。だからこそ、普段の服選びに“動きやすさ”という視点を加えておくことは、大人世代にとって意味のある備えになります。ヒールは“安定感”を意識ヒールは女性らしさを引き立てるアイテムですが、足元が不安定な状況では歩きづらくなることも。