卓球女子日本代表の長粼美柚が２日、インスタグラムを更新。上下デニムコーデで撮影した写真を投稿し、反響を集めた。長粼は「ライフスタイル＆ファッション誌ｓａｆａｒｉ『アスリートとデニム』に掲載していただきました」と紹介。デニムシャツとデニムパンツ姿で、「デニム・オン・デニムで“大人らしく”競技や普段とはまた違う一面を撮っていただきました」とＰＲした。長粼は４月２８日に開幕する卓