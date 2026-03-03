「1番・指名打者」で先発出場■阪神 ー 日本（3日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」阪神戦（京セラドーム）に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打で途中交代となった。チーム合流後は2戦無安打で本戦を迎えることとなった。初回は左腕・伊藤将司のカーブを打って一ゴロ。3回1死二塁の得点機は2番手