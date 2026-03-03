巨人を応援する財界人の集い「第３４回燦燦（さんさん）会総会」が３日、都内のホテルで行われ、首脳陣と１軍選手が出席した。楽天から新加入した則本昂大投手（３５）は選手インタビューで登壇。今年でプロ１４年目を迎えたベテランも「緊張して手が震えています」と苦笑いを浮かべ、試合中のマウンドより「こっちのほうが緊張します（笑）」と答えた。昨季まで過ごしたパ・リーグから、セ・リーグへと舞台を移す今季。「