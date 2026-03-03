俳優・生田斗真ふんするＮＨＫＥテレ「みいつけた！」の人気キャラクター・らくだしさんが、番組エンディング曲を初めて担当することが３日、同局から発表された。新曲「ラクダ・カタブラ」の放送が９日からスタートする。「何もしないのがラクだし〜」「休むのがラクだし〜」が口ぐせのらくだしさんは、のんびり、マイペースで無理をしない番組史上“最強の癒やしキャラ”。行き先を決めずに世界を旅しながら、様々な自分だ