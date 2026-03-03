◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの５回先頭で迎えた第３打席に代打・佐藤輝（阪神）が送られ、途中交代した。２打数無安打。前日から５打数ノーヒットで、ＷＢＣ前最後の実戦を終えた。大谷はこれが侍１番デビュー。初回の１打席目は阪神先発・伊藤将司投手の初球の真ん中カーブを引っかけて一ゴロに倒れ、球場