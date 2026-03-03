◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンは先発・高橋宏斗（中日）が２回を無安打０封。続く２番手・金丸夢斗（中日）も３、４、５回を無失点投球で続くリレーで好スタートを見せた。ドラゴンズの同学年の左右の両輪の好投にネットも沸騰。ネット上には「高橋宏斗→金丸夢斗とかいう豪華リレー」、「郄橋宏斗から金丸夢斗という中日の二枚看板リレー」、「代表戦で郄橋宏斗→金丸夢斗の