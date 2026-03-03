巨人を応援する財界人の集い「第３４回燦燦（さんさん）会総会」が３日、都内のホテルで行われ、首脳陣と１軍選手を含め約１８０人が出席した。燦燦会は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんが巨人の監督に復帰した９３年に当時の背番号「３３」にちなんで結成された。この日は総会の冒頭で出席者全員で黙とうをささげた。その後、巨人オーナーの山口寿一読売新聞グループ本社社長（６８）があいさつした。「今年の