４月２１、２２日に開催されるＥＸＩＬＥの東京ドーム公演「ＥＸＩＬＥＬＩＶＥ２０２６“ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ”〜ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲＳｐｅｃｉａｌ〜」に、オリジナルメンバーのＥＸＩＬＥＭＡＴＳＵ、ＥＸＩＬＥÜＳＡ、ＥＸＩＬＥＭＡＫＩＤＡＩが出演することが３日、分かった。３人がＥＸＩＬＥとして東京ドームのステージに立つのは、約３年ぶり。ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥ