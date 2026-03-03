くりぃむしちゅーの有田哲平が３日、都内で行われた映画「放送禁止ぼくの３人の妻」完成披露上映会に、宣伝アンバサダーとして監督・脚本の長江俊和氏と登壇し、作品愛を爆発させた。今作は２００３年にフジテレビで放送されたカルト深夜番組の劇場版で、９年ぶりの新作となる。「放送禁止」の大ファンという有田は「誰にも頼まれてないのに『放送禁止』を普及しまくって、アンバサダーに上り詰めた」とニンマリ。一足先に新