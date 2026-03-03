◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合・阪神戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。第1打席は初球のカーブを引っ掛け一ゴロ、第2打席は二ゴロ、6回の第3打席は佐藤輝が代打で送られ交代となった。2―0で迎えた6回。先頭の大谷に球場の全視線が注