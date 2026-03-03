DAを変えられない…そんな不満を解消するクリアサウンドJVCケンウッドは2026年3月3日、トヨタ純正ディスプレイオーディオ（DA）向け高音質、映像拡張キットとして、DSP（デジタル・シグナル・プロセッサ）サウンドシステム「KXC-AH100T」を同年8月中旬より発売すると発表しました。本機は、トヨタ純正ディスプレイオーディオの音質をさらに向上させるとともに、リアモニターへの映像出力を可能にする拡張キットです。【画像】