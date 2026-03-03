NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演しているトミー・バストウが自身のInstagramを更新し、和装オフショットを公開した。 参考：『ばけばけ』DAIGOが朝ドラ初出演で漂わせる“適当さ”トキは心身のストレスが重なる 投稿では、「ちょっと一息つくのを忘れないで」というメッセージとともにバストウが両手を広げて目を閉じ、まるで瞑想するようなポーズを披露。2枚目はこちらを指差すポーズで写っ