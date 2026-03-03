気温が少しずつ上がって、実は先月（2月）27日から、気象庁では気温にまつわる、あるアンケートを始めました。 【写真を見る】最高気温が40℃以上の日の名称は？「超猛暑日」「サウナ日」「しんど日」「もう無理っ暑」気象庁が募集中です！ Q最高気温が40℃以上の日の名称は？実は気象庁では最高気温が25℃以上の日を「夏日」、30℃以上の日を「真夏日」などと定めていますが、40℃を超えた場合の名称がないんですね。 去