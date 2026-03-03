気象庁によりますと、東京・多摩地方の山沿いや山地では、あす（４日）未明にかけて、大雪による交通障害や路面の凍結に注意が必要だということです。 【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？3月３日（火）～3月6日（金）の1時間ごと雪雨シミュレーション 前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近か