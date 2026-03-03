国会報告です。自民党の橋本岳さんに聞きました。 【画像をみる】国会報告橋本岳さん（自民）「しっかりと地方を成長をさせていくことが日本全体のために大事」 ――国会では予算委員会が始まりました。高市総理は早期の来年度予算の成立を目指していて、橋本さんも出席されていますが、いかがですか。（橋本岳さん）「久方ぶりに予算委員会に座るということになりまして、先の選挙で、国会に送っていただいて、本当