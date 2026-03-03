静岡県藤枝市の60代男性がSNSで知り合った人から株式投資を勧誘され、約4300万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 現金約4300万円をだまし取られたのは、藤枝市に住む60代の会社員の男性です。 警察によりますと、男性は2025年10月上旬、SNS上に表示された投資関連の広告を通じて被疑者と知り合い、メッセージのやり取りの中で株式投資への勧誘を受けました。 2026年2月20日までの間に、指定された口座に複数