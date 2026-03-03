三次市の遊技施設にあるエレベータの操作盤を手で殴り壊したとして、国土交通省中国地方整備局の男（４３）が逮捕されました。 中国地方整備局の職員の男（４３）は先月、三次市の遊技施設にあるエレベーターの中で、押しボタンに取り付けられていたパネルを手で殴り壊した疑いがもたれています。 警察によりますとパネルが壊されているのを店の関係者が発見し通報したことで事件が発覚しました。 容疑者の男