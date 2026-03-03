ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が3日のヤクルトとのオープン戦で、今季初登板を果たした。0―1の7回に3番手で上がった。先頭赤羽に四球を与え、続く古賀に149キロを右前に運ばれた。いきなり無死一、三塁の大ピンチを招くも剛腕メキシカンは、ここからが真骨頂を示した。捕手・海野の捕逸もあって同二、三塁となったが伊藤を152キロ直球で投ゴロ。続く武岡を一ゴロ。2死から岩田を5球連続、オール直球で空振り三