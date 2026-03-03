俳優・井澤巧麻(31)が3日、公式SNSを更新。4月末をもって所属事務所「サンミュージックブレーン」を退所すると発表した。公式SNSに文書が掲載され「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ。いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。このたび、2026年4月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「芸能界に入ってから約12年間、