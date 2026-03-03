◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）元西武でテレビ朝日系「報道ステーション」のキャスターを務める松坂大輔氏が3日、同局が中継した侍ジャパンの強化試合・阪神戦で解説席に座った。侍ジャパンは高橋宏斗が先発。松坂氏は初回の立ち上がりから調子の良さを感じ取っていた。高橋宏は初回、先頭・近本の内角へ152キロの直球を投げ込んだ。これはファウルになったが、松坂氏は「初球から彼らしいボール