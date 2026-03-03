「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・指定練習日」（３日、琉球ＧＣ＝パー７２）昨年の最終戦・ツアー選手権リコー杯で通算２２勝目を挙げ、今大会で勝てば“連勝”での通算２３勝目となる鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が開幕を２日後に控え、今季への意気込みを口にした。あと８勝で到達する永久シードを大目標に掲げる鈴木。ここからの３シーズンでの達成プランを描くが、さらにモチベーションを高める