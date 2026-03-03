元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が3日、インスタグラムを更新。番組収録での出来事についてつづった。中川は「またひとつフリーになってからの念願が叶いました大好きなこの番組への出演」と書き出し、7日に放送されるテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）の収録に臨んだことを報告。MCを務める博多大吉、松岡昌宏とのスリーショットをアップし、「NHKあさイチのリポーター時代か