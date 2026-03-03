【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が大ヒット上映中。2026年4月3日(金)より、TVアニメ第4期の放送がいよいよスタートするTVアニメ『転生したらスライムだった件』。放送に先駆けて、キービジュアル第1弾、PV第1弾、ならびにOP・ED主題歌情報が一挙解禁された。OP主題歌は藍井エイルの「絵空事」、ED主題歌はCiON（シーオン）の「渇望」に決定。コメントも到着した。分