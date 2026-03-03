枕崎市のかつお節工場で働いていた外国人技能実習生4人が不当な扱いを受けたとして、受け入れ団体などに損害賠償を求めた裁判で、鹿児島地裁は3日、訴えを一部認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、枕崎市水産物振興協同組合が管理する市内の工場で2018年から2023年にかけて、技能実習中だったフィリピン人女性4人が、劣悪な環境や私生活の制限により精神的苦痛を受けたとして、組合などに対し、およそ970万円の