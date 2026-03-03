物価対策として、鹿児島県内の自治体では現金給付や商品券などの配布を行っています。奄美大島・龍郷町では3日から、住民1人あたり1万5000円分の商品券の配布が始まりました。 （龍郷町・竹田泰典町長）「一つでもみなさんの手伝いになればと思っています」 龍郷町は物価対策として1億4500万円の予算を計上して、福祉施設への支援や、水道の基本料金免除などを行っています。 そして、3日からは住民およそ6000人に、1人あたり1