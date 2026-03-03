ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が、2026年3月2日にインスタグラムを更新。アリゾナでの春季トレーニングを切り上げ、侍ジャパンに合流したことを報告した。「日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」山本投手はインスタグラムで、「スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」と投稿。アリゾナでの写真を公開した。投稿の中には、山本投手の愛犬のカルロスが、キケ・ヘルナンデス内