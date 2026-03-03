演歌歌手の川中美幸さんが鹿児島の桜をテーマにした新曲をリリースし、3日、鹿児島市を訪れました。 （川中美幸さん）「満開でよかった、バンザーイ」 鹿児島市を訪れたのは、「二輪草」などのヒット曲で知られる演歌歌手の川中美幸さん(70)です。 先月リリースした曲のタイトルは、種子島発祥のサクラ「暖流桜」。太平洋を北上する黒潮のように、咲き広がってほしいと名付けられた品種です。 作詞を