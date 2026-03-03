MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから寄せられた地域の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は、薩摩川内市からです。 大小3つのひな壇と天井からつるされた、色とりどりのつるし飾り。薩摩川内市で開かれた「ひな祭りスタンプラリー」の一コマです。 地域の人たちが手作りした飾りは、金魚や鶴、手まりなどさまざま。要らなくなった着物を利用して作りました。 スタンプラリーは終わりましたが、鳥丸地