ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、「AI時代到来 フロー状態がもたらすヒトの新たな可能性」をテーマに、2026年2月16日に開催された伊藤園中央研究所の「第11回 伊藤園ウェルネスフォーラム」の模様をお届けします。（左から）加藤一郎所長、黒坂知絵准教授、浅川希洋志教授、西沢邦浩さん◆そもそも「フロー状態」とは何か？伊藤園中央研究所は、2025年8月に産業医科大学および公立千