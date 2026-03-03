京都府・京都市・経済団体等で構成する「輝く女性応援京都会議」では、３月８日の国際女性デーにあわせ、国際女性デーのシンボル「ミモザの花」にちなんだ府内施設のイエローライトアップ及び、インスタグラムでの啓発を行う。府内施設でイエローライトアップされるのはニデック京都タワー、京都府庁旧本館南面、京都市役所本庁舎の塔屋、京都テルサ中庭、かぐやの灯（向日市上植野浄水場配水塔）、くみやま夢タワー１３７