秋田朝日放送 物価高騰対策として発行される県のプレミアム商品券の電子の商品券が、2日から販売されています。 物価高騰の影響を受けている県民や事業者の支援のため、県は発行総額６０億円、総数１００万セットのプレミアム商品券を発行します。６０００円の商品券を５０００円で販売するもので、2日から電子商品券の販売を始めました。電子商品券はスマートフォンやパソコンから特設サイトにアクセスし購入できま