ドル指数一段高、１月１９日以来のドル高水準に＝ロンドン為替 ドル指数は一段と上昇している。本日の高値を９９．２９６に更新し、１月１９日以来のドル高水準となった。 ドルインデックス＝99.23(+0.85+0.86%)