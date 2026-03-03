２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝が３日、所属先の「エームサービス」を訪問。社員から歓迎と祝福を受け「こういう場を作って頂き、本当にうれしい」と、喜びを語った。同社には２０２０年から栄養面でのサポートを受け、２３年から所属契約。初五輪で団体銀、個人銅の吉報を届けた。帰国後は明大の先輩の大島光翔から高級焼き肉店に連れて行