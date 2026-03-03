女優の清田みくり（２３）が３日に自身のＳＮＳを更新し、３月末で芸能活動を終了・引退することを発表した。インスタグラムで「私事ですが、３月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と報告し、「３／２の『町中華で飲ろうぜ』の放送でご報告させていただきました。驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとうございました！」と感謝を述べ、「まだあと少し活動は続き