【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】痛々しい「傷だらけの上腕」バスケットボール漫画の金字塔『スラムダンク』に登場する「ゴール下は戦場だ」という名台詞。“壮絶”だった日韓戦において、それを自らの身体で体現した帰化選手の痛々しい傷が、ファンの間で話題になっている。日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2