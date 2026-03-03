茂木外相は３日、米国とイランの核問題を巡る協議を仲介してきたオマーンのバドル・ブサイディ外相と電話会談した。茂木氏は、同国に隣接するホルムズ海峡での航行や在留邦人の安全確保に向けた協力を求め、情勢の早期沈静化に向けた連携を確認した。