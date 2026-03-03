川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は3日、前検日作業が行われた。前節の浜松SG全日本選抜は3日目まで6、5、7着と沈んだ森谷隼人（45＝川口）。「エンジンの正解を見つけたい」とモガいていた。必死の整備のかいあって4、5日目は連続2着と奮闘。「1着に届かなくて悔しかったけど見せ場をつくることはできた」とホッとした表情を見せた。最終日は5着に終わったが収穫は十分。その流れを受けた今回は楽しみな地元G1とな